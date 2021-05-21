На "мосту Кличка" почали міняти скло

Фото: facebook.com/kievavtodor

На Володимирському пішохідно-велосипедному мосту у Києві, відомому також як "міст Кличка", почали міняти пошкоджене скло.

Про це повідомила пресслужба "Київавтодору".

Робітники встановлюють склопакети європейського виробництва з посиленою міцністю, виконують герметизацію і монтують захисну обойму (захист стиків зі склопакетом).

Роботи планують закінчити упродовж найближчих двох днів.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook.com/kievavtodor

Нагадаємо, що міст від Хрещатого парку до арки Дружби народів в Києві відкрили в травні 2019 року. Довжина споруди - 210 метрів, ширина - 6 метрів зі збільшенням до 14 метрів у зонах оглядових майданчиків. Мостовий перехід виконано з бетону, заліза і скла. Загальна вартість перевищила 400 млн гривень.

Наступного дня після відкриття два скляних вікна на мосту вкрилися тріщинами і їх довелося терміново міняти. Під час робіт тріснуло ще одне скло, що стало підставою для гострої критики і жартів над мером Віталієм Кличком і мостом.

Після ремонту міст проходив обстеження і випробування технічного стану. У КМДА заявили, що він відповідає чинним нормативам навантаження для пішохідних мостів.

Після того проблеми зі склом траплялися ще кілька разів.