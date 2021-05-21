Зеленський заявив, що йому не потрібні Гройсман, Яценюк і Тимошенко
Зеленський заявив, що йому не потрібні Гройсман, Яценюк і Тимошенко
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Зеленський анонсував закон про олігархів на наступний тиждень і розповів, як їх визначатимуть
Зеленський анонсував закон про олігархів на наступний тиждень і розповів, як їх визначатимуть
На ДП "Антонов" пройшла пресконференція Зеленського. Відео (оновлено)
На ДП "Антонов" пройшла пресконференція Зеленського. Відео (оновлено)
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Зеленський не виключає, що до вбивства Шеремета причетна контррозвідка СБУ
Зеленський не виключає, що до вбивства Шеремета причетна контррозвідка СБУ
Нацполіція затримала двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі"
Нацполіція затримала двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі"
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Україна внесла до "чорного списку" трьох російських акторів
Новые министры, знакомые лица
Новые министры, знакомые лица
ГоловнаСуспільствоПодії

На "мосту Кличка" почали міняти скло

Скляні вставки знову стануть прозорими.

Фото: facebook.com/kievavtodor

На Володимирському пішохідно-велосипедному мосту у Києві, відомому також як "міст Кличка", почали міняти пошкоджене скло.

Про це повідомила пресслужба "Київавтодору".

Робітники встановлюють склопакети європейського виробництва з посиленою міцністю, виконують герметизацію і монтують захисну обойму (захист стиків зі склопакетом). 

Роботи планують закінчити упродовж найближчих двох днів.

Фото: facebook.com/kievavtodor
Фото: facebook.com/kievavtodor

Нагадаємо, що міст від Хрещатого парку до арки Дружби народів в Києві відкрили в травні 2019 року. Довжина споруди - 210 метрів, ширина - 6 метрів зі збільшенням до 14 метрів у зонах оглядових майданчиків. Мостовий перехід виконано з бетону, заліза і скла. Загальна вартість перевищила 400 млн гривень.

Наступного дня після відкриття два скляних вікна на мосту вкрилися тріщинами і їх довелося терміново міняти. Під час робіт тріснуло ще одне скло, що стало підставою для гострої критики і жартів над мером Віталієм Кличком і мостом.

Після ремонту міст проходив обстеження і випробування технічного стану. У КМДА заявили, що він відповідає чинним нормативам навантаження для пішохідних мостів.

Після того проблеми зі склом траплялися ще кілька разів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також