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В Україні стартувала основна сесія ЗНО

Перший тест - з хімії.

В Україні стартувала основна сесія ЗНО
Фото: Радіо Свобода

21 травня в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Перше тестування - з хімії.

Про це повідомила пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

Для проходження тесту з хімії зареєструвалися 12 744 осіб, для яких відкрили 881 аудиторію в 62 пунктах тестування.

Загалом на основну сесію зареєструвалися понад 389 тисяч осіб. Вона буде тривати до 15 червня.

Наступні тести відбудуться:

  • іспанська, німецька, французька мови - 24 травня;
  • англійська мова – 25 травня;
  • математика – 28 травня;
  • українська мова, українська мова і література – 1 червня;
  • історія України – 4 червня;
  • фізика – 7 червня;
  • біологія – 10 червня;
  • географія - 15 червня.

Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія.

Вона відбудеться з 26 червня до 16 липня

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