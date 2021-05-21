В Україні стартувала основна сесія ЗНО

21 травня в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Перше тестування - з хімії.
Про це повідомила пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.
Для проходження тесту з хімії зареєструвалися 12 744 осіб, для яких відкрили 881 аудиторію в 62 пунктах тестування.
Загалом на основну сесію зареєструвалися понад 389 тисяч осіб. Вона буде тривати до 15 червня.
Наступні тести відбудуться:
- іспанська, німецька, французька мови - 24 травня;
- англійська мова – 25 травня;
- математика – 28 травня;
- українська мова, українська мова і література – 1 червня;
- історія України – 4 червня;
- фізика – 7 червня;
- біологія – 10 червня;
- географія - 15 червня.
Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія.
Вона відбудеться з 26 червня до 16 липня