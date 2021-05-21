В Україні стартувала основна сесія ЗНО

Перший тест - з хімії.

21 травня в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Перше тестування - з хімії.

Про це повідомила пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

Для проходження тесту з хімії зареєструвалися 12 744 осіб, для яких відкрили 881 аудиторію в 62 пунктах тестування.

Загалом на основну сесію зареєструвалися понад 389 тисяч осіб. Вона буде тривати до 15 червня.

Наступні тести відбудуться:

іспанська, німецька, французька мови - 24 травня;

англійська мова – 25 травня;

математика – 28 травня;

українська мова, українська мова і література – 1 червня;

історія України – 4 червня;

фізика – 7 червня;

біологія – 10 червня;

географія - 15 червня.

Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія.

Вона відбудеться з 26 червня до 16 липня