Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо командира Чорноморського флоту РФ, капітана 1 рангу Олександра Толмачова, який у 2014 році, на виконання злочинних вказівок вищого керівництва Росії, організував блокування Севастопольського загону морської охорони Державної прикордонної служби України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Внаслідок дій зловмисника українська військова частина не змогла виконати обов’язки щодо охорони державного кордону України, територіального моря та внутрішніх вод.

Толмачов також забезпечив блокування підрозділами збройних сил РФ військових частин Збройних Сил України та проїзду.

"Підозрюваний сприяв безперешкодному вторгненню військовослужбовців ЗС РФ для здійснення військової окупації території півострова Крим, захопленню ними адміністративних будівель і ключових об’єктів військової та цивільної інфраструктури, які мають важливе оборонне і стратегічне значення. Це призвело до порушення територіальної цілісності України та заподіяння збитків у вигляді втрати об’єктів державної власності", - наголосили в СБУ.

Фото: СБУ Олександр Толмачов

Дії Толмачова кваліфікуються за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені за попередньою змовою групою осіб, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу.

Обвинувальний акт скеровано до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.

Нагадаємо, у травні 2020 року Офіс генпрокурора порушив справу проти адмірала Чорноморського флоту РФ, який схиляв українських офіцерів до держзради.

У січні цього року Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження стосовно заступника командувача Чорноморського флоту РФ "за фактом підбурювання до вчинення державної зради".