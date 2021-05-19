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В Конгресі погодили законопроєкт, що забороняє США визнавати Крим російським

Тепер документ розгляне нижня палата Конгресу.

В Конгресі погодили законопроєкт, що забороняє США визнавати Крим російським
Фото: kestan.com

Комітет у закордонних справах Палати представників США схвалив законопроєкт, що забороняє американському уряду визнавати заяви РФ щодо суверенітету над Кримом. Тепер документ розгляне нижня палата Конгресу.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Акт про невизнання анексії Криму (скорочена назва документа - ред.) - це життєво важливе законодавство, яке забороняє уряду Сполучених Штатів здійснювати будь-які дії або розширювати будь-яку допомогу, яка означала б визнання претензій Росії на суверенітет над Кримом", - заявив в зв'язку з цим голова комітету Грегорі Мікс.

Він підкреслив, що дії Кремля, який в 2014 році розв'язав збройну агресію проти України, не можуть бути визнані Сполученими Штатами.

Автор законопроєкту конгресмен Джеральд Коноллі зазначив, що норма про невизнання анексії Криму була прописана раніше в щорічних оборонних бюджетах США, однак зараз вона встановлюється окремим законом.

Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європи 11 травня 2021 року ухвалив ініційоване Україною рішення "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)".

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