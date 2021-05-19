Міністр у справах сім'ї ФРН йде у відставку через звинувачення у плагіаті

За останні роки кілька відомих німецьких політиків були змушені залишити свої пости після звинувачень у плагіаті.

Німецька міністр у справах сім'ї Франциска Ґіффай у середу, 19 травня, подала заяву про відставку на тлі перевірки її дисертації на плагіат.

Про це повідомляє DW.

"Останніми днями знову відновились дискусії щодо моєї дисертації 2010 року", - заявила Ґіффай.

Перевірка присвоєння їй наукового ступеня була відновлена у 2020 році, і тоді Ґіффай заявила, що більше не використовуватиме свій титул, незалежно від результатів перевірки. Сам університет, пояснила міністр, надав їй час до початку червня цього року для роз'яснень.

"Члени уряду, моя партія (Соціал-демократична партія Німеччини. - Ред.) та громадськість мають право на ясність щодо цього питання уже зараз. Тому я вирішила просити канцлерку про відставку з посади міністра сім'ї, пенсіонерів, жінок та молоді", - заявила Ґіффай.

Попри прохання про відставку, Ґіффай і надалі наполягає, що дисертація написана нею доброчесно.

За останні роки кілька відомих німецьких політиків були змушені залишити свої пости після звинувачень у плагіаті при написанні докторських дисертацій. Першим і найбільш відомим у цьому переліку став член партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Карл-Теодор цу Ґуттенберґ, який 2011 року, тобто на час виявлення плагіату, був міністром оборони. Скандал з плагіатом поставив хрест на його кар'єрі, цу Ґуттенберґ виїхав до США, де мешкає й сьогодні.

У 2012 році через звинувачення в плагіаті при написанні дисертації пішла у відставку федеральна міністр освіти Аннете Шаван, теж членкиня партії ХДС. Вона спробувала повернути титул доктора наук через суд, але, врешті, відмовилась від подальшої боротьби.

Перевіряли на плагіат і дисертацію колишньої міністра оборони ФРН, яка зараз очолює Єврокомісію, Урсулу фон дер Ляєн. Свою наукову роботу фон дер Ляєн захистила в 1990 році. Після того, як їй стали закидати плагіат, фон дер Ляєн сама попросила вищий навчальний заклад перевірити її наукову роботу. У 2016 році сенат Медичної вищої школи Ганновера більшістю голосів підтвердив збереження наукового ступеня доктора наук за нею.

Нагадаємо, торік в Україні після появи інформації про кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти, на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у його монографії.

Шкарлет заперечував, що плагіатив чужі роботи, а в інтерв'ю LB.ua заявив, що в його тексті "є квадратні дужечки".

17 грудня 2020 року Шкарлет був призначений міністром освіти і науки мінімальною кількістю голосів - 226. Джерела LB.ua у "Слузі народу" повідомили, що буквально незадовго до голосування достатньої кількості голосів за призначення не було, втім після цього був дзвінок від президента.