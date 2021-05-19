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США назвали висловлювання Ердогана про Ізраїль антисемітськими і закликали "не підбурювати до насильства"

"Ми закликаємо Туреччину приєднатися до Сполучених Штатів у роботі над припиненням конфлікту".

США назвали висловлювання Ердогана про Ізраїль антисемітськими і закликали "не підбурювати до насильства"
Реджеп Ердоган
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки засуджують нещодавні антисемітські коментарі президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо єврейського народу і вважають їх недопустимими.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

"Ми закликаємо президента Ердогана та інших турецьких лідерів утриматися від запальних зауважень, які можуть підбурити до подальшого насильства. Ми закликаємо Туреччину приєднатися до Сполучених Штатів у роботі над припиненням конфлікту. Антисемітським висловам ніде не місце. США глибоко віддані боротьбі з антисемітизмом у всіх його формах. Ми серйозно ставимося до насильства, яке часто супроводжує антисемітизм, і до небезпечної брехні, яка його приховує", - наголошує Держдепартамент.

"Ми завжди повинні протистояти брехні фактами і відповідати справедливостю на злочини ненависті", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент Ердоган у розмові з Володимиром Путіним заявив, що міжнародна спільнота має "надати Ізраїлю сильний і стримуючий урок" щодо поведінки країни відносно палестинців. 

Ердоган наполягає на тому, щоб Радбез ООН швидко втрутився із "чітким та рішучим посланням" щодо Ізраїлю. Він також запропонував Путіну можливість створення міжнародних сил захисту для "захисту палестинців".

Від початку нового загострення конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС бойовики випустили із сектора Гази понад 3 тис. ракет. 17 травня ізраїльські військові заявили про знищення шляхом авіадуарів 15 кілометрів тунелів бойовиків та дев'яти будинків лідерів ХАМАС у смузі Гази. Мешканці Гази назвали цей обстріл найпотужнішим за тиждень зіткнень. 

Про перебіг подій читайте в репортажі LB.ua "Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози".

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