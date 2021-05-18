Понад 265 тис. українців мають посвідки на проживання у Польщі

Дійсні посвідки на проживання в Польщі мають понад 483 тисячі іноземців, понад 265 тисяч із яких є громадянами України, Білорусі та Німеччини.

Про це повідомив речник Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, передає "Польське Радіо".

За даними Управління у справах іноземців, на сьогодні дійсні посвідки на проживання у Польщі мають 483,5 тисяч іноземців. Найбільшими групами є громадяни: України - 265,3 тисяч осіб, Білорусі - 31,5 тисяча, та Німеччини - 20 тисяч осіб.

Далі йдуть громадяни: Росії - 12,7 тис.; В’єтнаму - 10,6 тис.; Індії - 10,4 тис.; Грузії - 8,6 тис.; Італії - 8,5 тис. та Китаю - 6,7 тис.

За словами Дудзяка, найчастіше у Польщі поселяються молоді особи віком 20-39 років. Найбільше іноземці обирають для проживання Мазовєцьке, Малопольське, Великопольське та Нижньосілезьке воєводства, а найменше – Сьвєнтокшиське.

Станом на кінець січня 2021 року дійсні дозволи на перебування у Польщі мали понад 244 тисячі громадян України. Тобто за три місяці їх кількість збільшилося на понад 20 тисяч.

Нагадаємо, війна з Росією на Донбасі, економічна криза та неефективність державного апарату змушують чимало наших громадян шукати можливостей за кордоном. І більшість з них обирає для нового початку саме Польщу. Докладніше про те, як українці масово стають польськими підприємцями, читайте в матеріалі LB.ua.