Байден з дружиною заробили $607 тис. у 2020 році

Президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден у 2020 році разом заробили 607 тисяч доларів.

Про це повідомляється на сайті Білого дому, який вперше з часів Барака Обами опублікував податкову декларацію президента США.

Байден з дружиною заплатили 157 тисяч доларів федерального податку на доходи за ефективною ставкою 25,9%. Це майже вдвічі більше у порівнянні зі середньою ставкою в Штатах, що становить близько 14%.

Вони також задекларували 31 тисячу доларів видатків на благодійність і 29 тисяч доларів податку у штаті Делавер, де вони жили до переїзду в Білий дім у січні 2021 року.

Під час виборчої кампанії у 2020 році команда Байдена говорила, що доходи його сім'ї у 2017 році становила 11 млн доларів, у 2018 - 4,6 млн доларів. Ці гроші в основному були гонорарами за книжки і виступи.

У 2019 році доходи подружжя Байденів становили трохи менше 1 млн доларів.

На сайті Білого дому також опубліковано податкову декларацію віце-президентки Камали Гарріс. Разом з чоловіком Дагом Емгоффом, який працює юристом, вона заробила 1,7 млн доларів, виплативши при цьому 622 тис. доларів у вигляді федерального податку на доходи за ставкою 36,7%. Ще 125 тисяч доларів у вигляді податків подружжя заплатило у штаті Каліфорнія, а Емгофф - ще 57 тисяч доларів в окрузі Колумбія.

Сім'я Гарріс виплатила також 27 тисяч доларів на благодійність.

Нагадаємо, що попередній президент Дональд Трамп відмовлявся публікувати свої податкові декларації як під час виборчої кампанії, так і під час президентської каденції.

У 2020 році в The New York Times вийшла публікація, згідно з якою Трамп не платив податок на доходи близько 15 років.

Трамп назвав цей матеріал фальшивкою і пояснив, що не може обнародувати свої декларації, бо вони нібито знаходяться в процесі аудиту.