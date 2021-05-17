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Німеччина дозволила укласти ще два кілометри труб "Північного потоку-2"

Поки що дозволено укласти труби на морське дно, а монтажні роботи будуть проведені пізніше.

Німеччина дозволила укласти ще два кілометри труб "Північного потоку-2"
Російське трубоукладальне судно ‘Академік Черский’ в порту Мукран, Німеччина, 11 вересня 2020.
Фото: EPA/UPG

Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) ФРН у понеділок, 17 травня, ухвалило розпорядження щодо негайного виконання суперечливого дозволу від 14 січня про укладання труб "Північного потоку-2" на ділянці у два кілометри на морському дні у виключній економічній зоні Німеччини.

Про це повідомляє DW.

Відомство повідомило, що поки що дозволено укласти труби на морське дно, а монтажні роботи будуть проведені пізніше. Наразі будівництво цього газопроводу ведеться у територіальних водах Данії, але там роботи вже завершують, зазначає інформагенція dpa.

У німецькому відомстві запевнили, що "ретельно зважили усі інтереси, які треба було взяти до уваги", та стверджують, що роботи не завадять птахам, чий період гніздування поблизу цієї двокілометрової ділянки вже завершився.

Нагадаємо, на початку квітня BSH відхилило заперечення екологів щодо дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу. У відомстві зокрема стверджували, що ділянка протяжністю близько 16,5 кілометра проходить межею пташиного заповідника, а тому не має великого значення для деяких видів птахів, що зупиняються там для відпочинку.

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна та країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Натомість уряд у Берліні стверджує, що "Північний потік-2" є передусім економічним проєктом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу. 

Нагадаємо, глава Європейської народної партії Німеччини в Європарламенті Манфред Вебер закликав зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" у випадку загострення на українському кордоні.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив главі МЗС ФРН про небажання США миритися з "Північним потоком-2".

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