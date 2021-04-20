У Європарламенті закликали зупинити "Північний потік-2" в разі загострення на кордоні України

Глава Європейської народної партії Німеччини в Європарламенті Манфред Вебер закликав зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" у випадку загострення на українському кордоні.

Про це повідомляє Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Ситуація на сході України тривожно погіршується щодня. У поєднанні з іншими видами діяльності, такими як кібератаки, дезінформаційні кампанії або вбивства, це реальна загроза для ЄС та Заходу", - сказав Вебер.

За його словами, у разі загострення ситуації на українському кордоні "Північний потік-2” "не вдасться провести" і країни Заходу мають дати Росії "недвозначний сигнал".

Окрім того, політик запропонував у разі крайньої необхідності обмежити доступ РФ до міжнародної банківської мережі SWIFT.

Як відомо, роботи з укладання труб "Північного потоку - 2" після річної перерви поновилися в грудні 2020 року. Однак, незабаром будівництво в водах ФРН було призупинено через екологів, які опротестували дозвіл подальших робіт. У водах Данії будівництво відновилося лише в лютому і, як очікується, завершиться до вересня. В цілому проект завершений приблизно на 95%.

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна та балтійські країни, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Вашингтон вніс судно-трубоукладач "Фортуна" та його власника - компанію "КВТ-Рус" - у два санкційних списки.

У той же час уряд ФРН підтримує "Північний потік - 2", хоча в країні його критикують. Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер також заявила про можливість введення мораторію на завершення спірного проекту.

Нагадаємо, після того, як "Північний потік" добудують, Росія матиме інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України. Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.