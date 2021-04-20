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Європейський Союз засудив рішення Росії вислати 20 чеських дипломатів

ЄС закликав Росію припинити діяльність, яка порушує усталені міжнародні принципи та норми та загрожує стабільності в Європі.

Європейський Союз засудив рішення Росії вислати 20 чеських дипломатів
Фото: energynews.com.ua

Європейський Союз висловив жаль у зв’язку з рішенням Росії вислати 20 чеських дипломатів і висловив підтримку та солідарність з Чеською Республікою.

 Про це йдеться у заяві Єврокомісії, повідомляє Reuters.

"Європейський Союз глибоко стурбований повторюваною негативною моделлю небезпечної злочинної поведінки з боку Росії в Європі. Росія повинна припинити діяльність, яка порушує усталені міжнародні принципи та норми та загрожує стабільності в Європі", - йдеться у заяві Комісії.

Ця заява була оприлюднена після того, як виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Чехії Ян Хамачек заявив, що на відеоконференції у понеділок він попросив колег-міністрів закордонних справ ЄС "висловити солідарність". За його словами, Прага не розраховувала на таку жорсткуреакцію Москви. Оголошення 20 чеських дипломатів персонами “нон грата” фактично паралізувало роботу чеського посольства у РФ.

Чехія 17 березня оголосила про висилку 18 співробітників російського посольства, які були ідентифіковані як офіцери російської розвідки. Росія у відповідь вислала 20 дипломатів з політичного відділу посольства Чехії.

У посольстві Росії в Чехії числяться близько 120 співробітників, у посольстві Чехії в Росії - вдвоє менше, близько 60 осіб.

Нагадаємо, що дипломатичний конфлікт між двома країнами пов'язаний з тим, що Чехія назвала російську розвідку винною у підриві складу боєприпасів у Врбетицях у 2014 році.

Більше того, до підриву причетні ті ж оперативники, що підозрюються у отруєнні російського розвідника-перебіжчика Сергія Скрипаля. Анатолій Чепіга (Руслан Боширов) у Чехії працював під іменем Руслан Табаров, а Олександр Мішкін (Олександр Петров) - під іменем Микола Попа.

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