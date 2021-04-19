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У Таїланді помилували усіх українців, які перебували у виправних колоніях королівства

Про помилування з нагоди Національного Дня Таїланду повідомила омбудсман Людмила Денісова. 

У Таїланді помилували усіх українців, які перебували у виправних колоніях королівства
Фото: Макс Левин

У Таїланді королівське помилування отримали всі дев'ятеро українців, які перебували у виправних закладах. Про це у Telegram повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова

"Завдяки співпраці з Головним Омбудсманом Королівства Таїланд та з нагоди відзначення Національного Дня Таїланду всі без винятку ув’язнені в Таїланді громадяни України отримали Королівське помилування – двоє отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), 1 особа – на 1/2, а 6 громадянам України було скорочено термін та звільнено від подальшого покарання", - повідомила вона. 

Шестеро громадян вже повернулися до України, троє поки перебувають в ув'язнені. 

"Висловлюю вдячність Королю Таїланду Рамі Х за прояв високого людського гуманізму та Головному Омбудсмену Королівства Таїланд Віддхавату Раджатануну, який сприяє розв’язанню такого складного питання як помилування", - додала Денісова. 

Нагадаємо, що у грудні 2019 Денісова відвувала українців у в'язницях Таїланду. Вона зафіксувала недотримання норми площі на одну людину, санітарні умови не відповідали встановленим нормам, у в'язнів не було доступу до чистої питної води. 

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