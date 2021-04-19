​У Британії проведуть концерт з 5 тисячами глядачів без масок та дистанції

Глядачі повинні будуть зробити тест на ковід перед заходом та після нього.

У Ліверпулі 2 травня відбудеться концерт за участі п'яти тисяч глядачів без масок та дотримання між ними дистанції.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що цей захід є частиною пілотного проєкту британського уряду. Для участі у ньому необхідно мати негативний результат тесту на коронавірус. Після концерту глядачі мають зробити ще один тест.

За словами міністра культури Великобританії Олівера Даудена, тестування є ключовим для відновлення проведення масових заходів.

Крім того, 18 квітня чотири тисячі глядачів змогли спостерігати за футбольним матчем на лондонському стадіоні "Уемблі". А за тиждень відбудеться ще один футбольний матч, на який вперше з початку пандемії допустять вісім тисяч глядачів. Для допуску на стадіон вболівальники мають отримати негативний результат тесту на коронавірус та мати захисні маски. Також в рамках пілотного проєкту уряду проводять ігри та чемпіонат світу зі снукеру, який триватиме у місті Шеффілд до 3 травня.

Нагадаємо, з початку пандемії у Великобританії підтвердили понад 4,4 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них 127,5 тисячі - летальних. На сьогодні першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали 48,16% жителів країни, а дві дози - 13,87%.

7 квітня Великобританія розпочала щеплення вакциною Moderna. Це третя вакцина, яку застосовують у країні після затвердження AstraZeneca та BioNTech/Pfizer.

У лютому в столиці Ізраїлю Тель-Авіві провели концерт під відкритим небом. У заході взяли участь кілька десятків ізраїльтян, які вже щеплені від коронавірусу або мають імунітет, бо перехворіли.