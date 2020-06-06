ВОЗ обновила рекомендации по использованию масок при пандемии

В местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию, маски нужно носить всем.

Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. Об этом во время брифинга в пятницу заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

Одним из обновлений ВОЗ стало требование носить маски для всех врачей и сотрудников медучреждений независимо от того, взаимодействуют ли они с зараженными коронавирусом.

"В зонах, где широко распространена передача [коронавируса], мы советуем людям 60 лет и старше, а также тем, у кого есть заболевания, носить медицинские маски в тех местах, где невозможна физическая дистанция", - сказал Гебрейесус.

Помимо этого ВОЗ считает, что правительствам следует поощрять население носить маски при распространении вируса в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию. В качестве примеров Гебрейесус привел общественный транспорт, магазины и другие людные места.

ВОЗ по-прежнему рекомендует оставаться дома людям, у которых есть симптомы коронавируса. Те, у кого подтвердилась инфекция COVID-19, должны быть изолированы, а контактировавших с ними необходимо поместить на карантин.

"Если заболевшим или контактировавшим с ними совершенно необходимо покинуть дом, они должны носить медицинские маски", - сказал Гебрейесус.

При этом глава организации отметил, что маски должны быть частью общих мер по борьбе с коронавирусом.

"Маски сами по себе не защитят вас от COVID-19", - предостерег глава ВОЗ. Гебрейесус также отметил, что у качественных масок должно быть три слоя разных материалов.

В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский призвал украинцев носить маски. Согласно постановлению правительства об адаптивном карантине маски, в том числе самодельные, необходимы во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте.

До 22 мая ношение масок в Украине было обязательно во всех общественных местах, то есть также и на улицах.