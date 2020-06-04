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Проект ужесточения санкций против "Северного потока-2" внесен в Сенат США

"«Северный поток-2» угрожает Украине, энергетической независимости Европы".

Проект ужесточения санкций против "Северного потока-2" внесен в Сенат США
Фото: EPA/UPG

В Сенат США в четверг, 4 июня, внесен законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил на своем сайте один из соавторов документа сенатор-республиканец Джон Баррассо.

Документ предлагает ужесточение санкций, предусмотренных законопроектом "Об энергетической безопасности Европы", который блокирует завершение строительства газопровода.

"Трубопровод «Северный поток-2» является ловушкой; он делает наших союзников более зависимыми от России. Мы должны блокировать попытки завершения строительства трубопровода", - заявил Баррассо.

Сенатор считает, что США обязаны блокировать все российские усилия для "завершения этого опасного трубопровода".

"Наш законопроект расширяет целевые санкции в отношении тех, кто участвует в строительстве этого газопровода. Эти санкции не позволят России усилить свое геополитическое оружие", - отметил сенатор Баррассо.

В поддержку законопроекта также высказались другие сенаторы.

Сенатор Круз назвал  "Северный поток-2" критической угрозой национальной безопасности Америки, поэтому он "не должен быть завершен".

"В прошлом году обе партии и обе палаты Конгресса собрались, чтобы принять мой и сенатора Шехина двухпартийный законопроект о защите энергетической безопасности Европы. Тем не менее, Путин продолжает пытаться обойти эти санкции, и поэтому этот новый законопроект раз и навсегда уточнит, что те, кто каким-либо образом участвует в строительстве трубопровода, столкнутся с немедленными американскими санкциями", - заявил сенатор.

По мнению сенатора Шахина, США должны гарантировать, что Россия не будет осуществлять скрытого влияния на всю Европу.

"«Северный поток-2» угрожает Украине, энергетической независимости Европы и позволит России открыто эксплуатировать наших союзников. Конгресс вновь должен принять решительные действия и помешать этому", - резюмировал он.

Напомним, что в конце 2019 года США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". После этого трубоукладчик "Северного потока - 2" - швейцарская компания Allseas - приостановила работы и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.

Делать это будут российские суда.

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