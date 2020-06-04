Лукашенко назначил нового премьер-министра Беларуси

Президент Беларуси назначил нового премьер-министра вместо уволенного накануне Сергея Румаса. Должность получил Роман Головченко, который раньше занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Об этом говорится на сайте президента РБ.

Его первым заместителем назначен Николай Снопков, бывший посол Беларуси в Китае.

У Головченко тоже есть опыт дипломатической работы, он был послом в ОАЭ в 2013-2018 годах прежде чем возглавил Госкомвоенпром.

Фото: Госкомвоенпром РБ

Роману Головченко 43 года.

Учился в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ по специальности "международные отношения".

Карьеру начал в 1997 году с должности главного специалиста Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси. Позже работал в генеральной прокуратуре, администрации президента, на дипломатической службе.