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Лукашенко назначил нового премьер-министра Беларуси

Должность получил глава Госвоенпрома Роман Головченко.

Лукашенко назначил нового премьер-министра Беларуси
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси назначил нового премьер-министра вместо уволенного накануне Сергея Румаса. Должность получил Роман Головченко, который раньше занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Об этом говорится на сайте президента РБ.

Его первым заместителем назначен Николай Снопков, бывший посол Беларуси в Китае.

У Головченко тоже есть опыт дипломатической работы, он был послом в ОАЭ в 2013-2018 годах прежде чем возглавил Госкомвоенпром.

Фото: Госкомвоенпром РБ

Роману Головченко 43 года.

Учился в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ по специальности "международные отношения".

Карьеру начал в 1997 году с должности главного специалиста Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси. Позже работал в генеральной прокуратуре, администрации президента, на дипломатической службе.

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