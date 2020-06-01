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Белорусского оппозиционера Николая Статкевича арестовали на 15 суток

За выходные задержали по меньшей мере 20 человек.

Белорусского оппозиционера Николая Статкевича арестовали на 15 суток
Николай Статкевич во время митинга оппозиции в Минске,10 сентября 2015 г
Фото: EPA/UPG

В Беларуси оппозиционного политика Николая Статкевича арестовали на 15 суток.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Facebook жены оппозиционера Марины Адамович.

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", Ленинский районный суд 1 июня, приговорил политика "за участие в несанкционированном массовом мероприятии".

На самом деле Статкевич даже не дошел до места назначения. 31 мая он намеревался принять участие в пикете по сбору подписей за независимых кандидатов, но по дороге на Комаровский рынок люди в штатском увезли его в неизвестном направлении. Марина Адамович написала заявление в милицию о похищении мужа, позже стало известно о его задержании.

Пикеты по сбору подписей 31 мая прошли в Минске и нескольких городах страны. На улицы вышли несколько тысяч человек, все они поддерживали оппозиционных кандидатов в президенты, а некоторые требовали отставки действующего главы государства Александра Лукашенко.

Кроме того, участники пикетов были недовольны задержанием в Гродно Сергея Тихановского, еще одного кандидата в президенты от оппозиции.

Всего за выходные, по данным TUT.BY, задержали по меньшей мере 20 человек.

На 15 суток также арестовали лидера зарегистрированного в Чехии "Молодого фронта" Дениса Урбановича и активиста "Европейской Беларуси" Максима Винярского.

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