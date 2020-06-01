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94-летняя королева Великобритании прокатилась верхом на лошади

Елизавета II первые появилась на публике с начала карантина.

Впервые со времени введения карантинных мер в Британии королева Елизавета II появилась на публике. Ее сфотографировали на территории Виндзорского замка во время прогулки верхом на лошади.

Об этом пишет Би-би-си.

Отмечается, что королева регулярно совершает поездки верхом по парку, прилегающему к замку, где она вместе с супругом, герцогом Эдинбургским, находится на самоизоляции с начала эпидемии.

Предыдущее фото королевы на публике было сделано 19 марта, когда она покидала Букингемский дворец.

Елизавета II известна как страстный любитель лошадей и верховой езды. На фото, сделанных агентством Press Association, она запечатлена в яркой косынке, твидовом жакете, белых перчатках и бриджах, верхом на 14-летнем пони по кличке Балморал Ферн.

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