Елизавета II первые появилась на публике с начала карантина.

The Queen has been pictured riding a 14-year-old Fell Pony called Balmoral Fern in the grounds of Windsor Castle



Photo by @parsnippo pic.twitter.com/IoeO5lvYrW — PA Media (@PA) May 31, 2020

Впервые со времени введения карантинных мер в Британии королева Елизавета II появилась на публике. Ее сфотографировали на территории Виндзорского замка во время прогулки верхом на лошади.

Об этом пишет Би-би-си.

Отмечается, что королева регулярно совершает поездки верхом по парку, прилегающему к замку, где она вместе с супругом, герцогом Эдинбургским, находится на самоизоляции с начала эпидемии.

Предыдущее фото королевы на публике было сделано 19 марта, когда она покидала Букингемский дворец.

Елизавета II известна как страстный любитель лошадей и верховой езды. На фото, сделанных агентством Press Association, она запечатлена в яркой косынке, твидовом жакете, белых перчатках и бриджах, верхом на 14-летнем пони по кличке Балморал Ферн.