В Британии от коронавируса умерла гражданка Украины

В Великобритании скончалась гражданка Украины, инфицированная коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев, передает "Интерфакс-Украина".

"19.05.2020 посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17.05.2020 в г. Чертси, графство Суррей, гражданки Украины, 1978 г. р., инфицированной коронавирусом. Посольство предоставляет содействие родственникам умершей по оформлению необходимых документов и решению вопроса репатриации тела", - сказал он.

Погорельцев заверил, что дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Великобритании.

Напомним, в начале мая Великобритания вышла на первое место в Европе по числу смертей от коронавируса.