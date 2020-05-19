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Мухи и комары не переносят коронавирус, - Минздрав

С начала эпидемии не было ни одного подтвержденного случая заболевания из-за насекомых.

Мухи и комары не переносят коронавирус, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили, что мухи и комары не переносят коронавирус COVID-19.

Об этом сообщается на странице Минздрава в фейсбуке, со ссылкой на материалы ЮНИСЕФ Украина.

"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере, за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что самым вероятным резервуаром SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, являются летучие мыши.

До этого группа ученых из Китая установила, что вероятным промежуточным хозяином нового типа коронавируса является животное панголин.

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