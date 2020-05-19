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В ВСУ зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом

За все время эпидемии выздоровели 89 человек. 

В ВСУ зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом
Фото: EPA/UPG

За 18 мая в Вооруженных силах Украины подтвердили три новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили на странице Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"Один военнослужащий и двое работников ВСУ (Хмельницкая область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

По состоянию на 19 мая в ВСУ болеют коронавирусом 39 человек. За время пандемии умерло два человека, выздоровели - 89.

"На изоляции - 148 человек. Количество военнослужащих, у которых изоляция заканчивается в ближайшие три дня - 34 человека", - добавили в Командовании медсил ВСУ.

Напомним, что за 18 мая в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самый низкий суточный показатель за последние несколько недель. Умерли 13 человек, выздоровели еще 356. 

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