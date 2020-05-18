Институт эпидемиологии верифицировал отечественные тесты на коронавирус

Институт эпидемиологии и инфекционных болезней верифицировал тест-системы украинского производителя "Укргентех".

Об этом на брифинге в понедельник сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Украинские тесты работают. Недавно была информация, что в некоторых лабораториях не были верифицированы тесты для полимеразной цепной реакции украинского производителя. На днях мы получили вывод Институт эпидемиологии и инфекционных болезней НААМ, которые подтверждают, что они верифицировали тест-систему путем сравнения ее работы с тест-системами производства стран Европейского Союза", - рассказал Ляшко.

"Проверка украинского производителя Государственной службой лекарственных средств продолжается, но у нас есть подтверждение, что тест-системы, которые развезли по нашим лабораториям, работают. Сейчас будем рассматривать каждую отдельную лабораторию и искать причины, если вдруг в какой-то лаборатории тесты не были верифицированы", - подчеркнул он.

Напомним, в конце апреля секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко объявил о начале производства ПЦР-тестов в Украине. По его словам, речь шла примерно о 600 тысяч тестов. Министр здравоохранения Максим Степанов позже уточнил, что ПЦР-тесты производит украинское предприятие "Укргентех".

12 мая стало известно, что Центр общественного здоровья отказался верифицировать эти тест-системы, так как во время проверки оказалось, что их чувствительность и специфичность не соответствовали значения, заявленным производителем.

"Укргентех" в ответ заявил, что ЦОЗ не имел полномочий проверять их тесты на коронавирус и сделал это с нарушением процедуры.