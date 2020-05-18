​Минздрав не будет запрещать пляжный сезон

Министерство здравоохранения не будет запрещать пляжный сезон.

Об этом на брифинге в понедельник сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук, и специалисты подтвердили, что морская соль вместе с ультрафиолетовым солнечным излучением уничтожает возбудителя коронавирусной инфекции. Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине, как, наверное, и в других странах", - сказал он.

По словам Ляшко, в пресной воде коронавирус способен выживать, но "в речках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно".

Поэтому, сказал главный санитарный врач, речные пляжи тоже будут открыты.

При этом Минздрав рекомендует воздержаться от посещения пляжей людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические болезни. На берегу нужно соблюдать дистанцию от других отдыхающих не меньше 2 метров.