В Киеве со смягчением карантина начали работать ночные клубы, но противоэпидемиологические правила там не соблюдаются.

Об этом сообщает ТСН.

Так, парковка возле наиболее дорого ночного клуба в столице, куда часто заглядывают украинские политики и звезды, на выходных была заполнена до отказа.

"Этот клуб - одно из самых любимых мест отдыха украинских звезд, политиков и бизнесменов. Самый дешевый коктейль стоит 250 гривен. Здесь видели экс-главу Офиса президента Андрея Богдана и сняли развлечения с девушками бывшего руководителя украинской таможни Максима Нефьодова", - говорится в материале.

В фойе клуба охранник в маске и перчатках проводил посетителям температурный скрининг. Но в самом клубе люди чаще всего не соблюдают дистанцию, пьют коктейли из стеклянной посуды и делают совместные селфи, отмечают журналисты.

В заведении антисептики были лишь у охранников на входе, а также на рецепции, но отсутствовали в уборных клуба. Но менеджер клуба утверждает, что антисептиков в клубе достаточно.

"Внизу при входе антисептик. Общедоступные антисептики на каждом столе стоят, в туалетах есть антисептики. Помещение проветривается, возле сцены двери были открыты, окна были раздвинуты, открытые", - говорит менеджер увеселительного заведения.

Несмотря на официальное разрешение открыться сейчас рискнули не более 10% столичных клубов.