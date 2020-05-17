За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
ГлавнаяОбществоЖизнь

В понедельник в Украине потеплеет до +24, местами дождь

В Киеве завтра до +18 градусов.

В понедельник в Украине потеплеет до +24, местами дождь
Фото: EPA/UPG

18 мая в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +12…+19 градусов.

В Карпатах, Моршине, Трускавце, Сваляве без осадков.

Температура воздуха ночью в Карпатах +2...-3 градуса, днем +6...+11 градусов, в Моршине ночью +6...+8 градусов, днем +17...+19 градусов, в Трускавце ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18 градусов, в Сваляве ночью +5...+7 градусов, днем 18...+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +12...+19 градусов.

В центральных областях переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +4...+10 градусов, днем +12...+14 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +6...+13 градусов, днем +14...+20 градусов.

В южных областях также переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +8...+14 градусов, днем +18...+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +8...+13 градусов, днем +20...+23 градуса.

В Ялте ночью кратковременные дожди, днем без осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +19...21 градус.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Украинские новости"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также