В понедельник в Украине потеплеет до +24, местами дождь

В Киеве завтра до +18 градусов.

18 мая в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +12…+19 градусов.

В Карпатах, Моршине, Трускавце, Сваляве без осадков.

Температура воздуха ночью в Карпатах +2...-3 градуса, днем +6...+11 градусов, в Моршине ночью +6...+8 градусов, днем +17...+19 градусов, в Трускавце ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18 градусов, в Сваляве ночью +5...+7 градусов, днем 18...+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +12...+19 градусов.

В центральных областях переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +4...+10 градусов, днем +12...+14 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +6...+13 градусов, днем +14...+20 градусов.

В южных областях также переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +8...+14 градусов, днем +18...+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью +8...+13 градусов, днем +20...+23 градуса.

В Ялте ночью кратковременные дожди, днем без осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +19...21 градус.