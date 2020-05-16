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В Киеве задержали мужчину при попытке продать 500 граммов кокаина

СБУ оценила наркотик в $30 тыс., прокуратура - в $75 тыс.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции в субботу задержали в Киеве мужчину при попытке продажи 500 граммов кокаина.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

По оценке СБУ, стоимость такой партии составляет больше 30 тысяч долларов, а по оценке прокуратуры Киева, - 75 тысяч долларов.

Пакет с наркотиками нашли в багажнике автомобиля. Следствие выяснило, что задержанный пытался организовать сбыт наркотиков в киевском регионе. Своих клиентов он искал через личные связи, в том числе в криминальных кругах.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Канал происхождения кокаина устанавливается.

Открыто производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса - торговля наркотиков. Прокуратура намерена просить суд об аресте задержанного.

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