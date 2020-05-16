Двух топ-чиновников Одесской таможни, подозреваемых во взяточничестве, арестовали

Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Печерский районный суд Киева взял под стражу с возможностью внесения залога двух сотрудников Одесской таможни, которых подозревают во взяточничестве. Об этом сообщили в ГБР.

Речь идет об и.о. начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов и и.о. заместителя начальника таможенного поста - начальника одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни.

"Чиновники требовали и систематически получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза, что растамаживается", - сообщили в ведомстве.

Следователи ГБР задержали одного из подозреваемых во время получения им очередной части денег в сумме 1300 долларов США.

Таможенники подозреваются в получении неправомерной выгоды должностными лицами по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что ректора харьковского вуза и его зама подозревают в получении 300 тыс. гривен взятки.