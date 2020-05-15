Руководители университета вымогали деньги у бизнесмена за предоставление помещений вуза в аренду.

Полицейские задержали ректора харьковского вуза за вымогательство и получение 300 тыс. гривен взятки.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Полицейские установили, что ректор и проректор вымогали у предпринимателя 300 тыс. гривен за предоставление согласия на аренду помещений университета. Чиновники требовали перечислить указанную сумму на счет подконтрольного им благотворительного фонда.

Сегодня, 15 мая, правоохранители провели обыск в помещении университета. Установлено, что квитанцию о перечислении денег на счет благотворительного фонда получил лично ректор.

"Ректор и проректор задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

По данным издания NewsRoom, подозреваемыми являются ректор и проректор Харьковского национального аграрного университета имени Докучаева.