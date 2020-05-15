ПЦУ попросила Кабмин ослабить карантин для верующих

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю

по поводу адаптивного применения карантинных ограничений.

Об этом сообщается на сайте ПЦУ.

"Предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть письмо с предложениями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, касающимися адаптивного применения карантинных ограничений (от 7 мая 2020 года)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предложения от ВСЦиРО основаны на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения.

Напомним, 24 марта Синод ПЦУ из-за распространения коронавируса разрешил проводить богослужения без личного присутствия прихожан. А перед Пасхой Кабмин ужесточил запрет на проведение религиозных собраний. До 24 апреля были запрещены все массовые мероприятия, независимо от количества участников.

Ранее президент Владимир Зеленский призывал церкви проводить пасхальные богослужения онлайн.

С 12 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина.