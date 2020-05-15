В Украине запустили "горячую линию" для родителей недоношенных детей

В Украине 15 мая запустили круглосуточную "горячую линию" для родителей недоношенных детей.

Об этом говорится на сайте общественной организации "Ранние пташки".

Номер "горячей линии" - 0 800 507 029.

По нему можно получить консультацию по вопросам психологической и информационной поддержки; ухода за младенцем, грудного вскармливания, катамнестического наблюдения; наличия лекарств в больнице, доступа к реанимации; юридического оформления ребенка и пр.

Горячая линия запущена при поддержке фонда "Возрождение" и при партнерстве с Ассоциацией неонатологов Украины, Biocodex и "Пациентов Украины".