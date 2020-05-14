В Черновицкой области двоих братьев разоблачили на взломе более 1,5 млн учетных записей пользователей из разных стран

Хакеры заработали на этом около миллиона гривен.

В Черновицкой области разоблачили двоих братьев, которые взламывали учетные записи пользователей и продавали их на закрытых форумах. Они располагали информацией более 1,5 млн учетных записей граждан разных стран, сообщили в пресс-службе Киберполиции.

Хакеры использовали программу, которая подбирала логины и пароли к учетным записям популярных Интернет-ресурсов.

"Полученные файлы с приватной информацией злоумышленники сбывали на закрытых хакерских форумах и в мессенджерах. Кроме этого, с аккаунтов с активным денежным балансом частично выводили средства на банковские счета", - говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили 55 000 файлов, на которых находилось более 1,5 млн учетных записей. За прошлый год хакеры "заработали" на этом около миллиона гривен.

Фигурантам объявили подозрение по ч.2 ст. 361 - несанкционированное вмешательство в работу электронных машин, автоматизированных систем, компьютерных систем или сетей электросвязи. Им грозит до шести лет лишения воли.

Напомним, СБУ и Национальная полиция расследуют утечку персональных данных украинцев, которые продавались при помощи бота в Telegram. Руководитель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц сообщил, что нашел в нем свои данные из многих госреестров, базы "Новой почты", пароли из "ВКонтакте" и Linkedin.

В СБУ начали проверять информацию о том, связано ли с утечкой приложение "Дия".

После предварительной проверки в полиции сообщили, что чат-бот в Telegram с персональной информацией об украинцах использовал компиляцию данных государственных ведомств и негосударственных организаций за разные периоды прошлых годов. Он не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия".

Позднее в полиции заявили, что распространенная информация имеет признаки фрагментарных наборов данных, взятых из разных источников, включая Opendatabot - сервис, который позволяет получить актуальную информацию о компаниях. Представители сервиса опровергли обвинения и сообщили, что не могли стать источником персональных и банковских данных.