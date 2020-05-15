В Ивано-Франковске около 13:20 в пятницу произошло ДТП на пересечении улиц Коновальца и Сахарова, в результате которого пострадали три человека.
Как сообщается на сайте местной полиции, 22-летний водитель Volkswagen Touran не пропустил двигавшийся с проблесковыми маячки и звуковыми сигналами автомобиль "скорой помощи".
После столкновения "скорая" перевернулась на крышу. В результате аварии один медик и пациенты - мама с ребенком - были госпитализированы. Водитель легкового автомобиля и двое других медиков не травмировались.
Открыто производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.