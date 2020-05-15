Пострадали три человека, в том числе пациенты - мама с ребенком.

Фото: if.npu.gov.ua

В Ивано-Франковске около 13:20 в пятницу произошло ДТП на пересечении улиц Коновальца и Сахарова, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщается на сайте местной полиции, 22-летний водитель Volkswagen Touran не пропустил двигавшийся с проблесковыми маячки и звуковыми сигналами автомобиль "скорой помощи".

После столкновения "скорая" перевернулась на крышу. В результате аварии один медик и пациенты - мама с ребенком - были госпитализированы. Водитель легкового автомобиля и двое других медиков не травмировались.

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua

Открыто производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.