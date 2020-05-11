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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Пьяный военный устроил ДТП во Львовской области, погиб его сослуживец

Виновника авария задержали для избрания меры пресечения.

Пьяный военный устроил ДТП во Львовской области, погиб его сослуживец
Фото: lv.npu.gov.ua

Вечером 10 мая на дороге "Киев - Чоп" в селе Солонка (Пустомытовский район Львовской области) произошла автомобильная авария, в результате которой погиб 28-летний мужчина из Сумской области.

Пресс-служба полиции сообщила, что он ехал как пассажир в автомобиле SEAT Ibiza, за рулем которого сидел 26-летний житель Пустомитовского района. По данным следствия, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Будучи пьяным, он допустил столкновение с автомобилем Opel Vectra под управлением 40-летнего львовянина.

По факту ДТП открыто уголовное производство согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения. Процессуальное руководство по делу ведет военная прокуратура Львовского гарнизона.

По данным львовского издания Zaxid.net, это связано с тем, что и виновник ДТП, и погибший мужчина - военнослужащие одной из львовских частей.

Водитель SEAT задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса, ему будут избирать меру пресечения. За совершение ДТП со смертельным исходом ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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