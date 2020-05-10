Повреждены 2 дома с хозяйственными помещениями, жильцы не пострадали.

В субботу, 9 мая, пророссийские вооруженные формирования обстреляли из гранатометов различных систем окраины населенного пункта Трехизбенка вблизи линии разграничения на Донбассе.

Фото: Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, вчера около 21:00 боевики из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов открыли огонь по жилым домам Трехизбенки, подвергая опасности мирных жителей населенного пункта.

Фото: Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

Фото: Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

В результате обстрела были повреждены 2 дома с хозяйственными помещениями, жильцы не пострадали.

"Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и подтверждают откровенное игнорирование ими международного гуманитарного права", - подчеркнули в ООС.