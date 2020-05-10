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Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов не было.

Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было, информирует пресс-центр штаба ООС.

В частности, возле Авдеевки по украинским военнослужащим российские наемники трижды открывали огонь, применив 120 мм и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Орехово оккупанты дважды обстреливали позиции Объединенных сил из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Новотошковским враг применил миномет 120-го калибра.

"Украинские защитники на преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе проведения операции штатным вооружением адекватно отвечали на каждый обстрел. Потери противника уточняются", - говорится в вечерней сводке.

На участках разведения №1, №2 и №3 соблюдается режим "Тишина", сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что в субботу, 9 мая, вооруженные формирования России 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

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