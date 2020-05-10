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Восемь спецрейсов эвакуировали в Украину еще 560 граждан

Их обязали пройти двухнедельную самоизоляцию.

Восемь спецрейсов эвакуировали в Украину еще 560 граждан
Фото: https://dpsu.gov.ua

В Украину 9 мая эвакуировали самолетами более 560 граждан, которые застряли за рубежом из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Восемь спецрейсов прибыли в аэропорт "Борисполь"  с Бейрута, Абу-Даби, Дубаи, Кувейта, Праги, Мюнхена и Риги.

"Все они в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга. Лиц с повышенной температурой тела пограничники не обнаружили. Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие", - говорится в сообщении.

В ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложения "Действуй дома", которое все пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома.

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тысячи граждан.

Ранее 8 мая в Украину вернулись почти 700 граждан.

Напомним, в конце апреля украинские авиакомпании согласились выполнить новые эвакуационные рейсы. Обязательным условием для пассажиров является двухнедельная самоизоляция с контролем через мобильное приложение.

С 24 марта все рейсы в Украину принимает только аэропорт "Борисполь".

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