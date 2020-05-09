Служба безопасности Украины задержала двух человек, которые подозреваются в попытке поджога херсонской синагоги 20 апреля.

Фото: СБУ

Пресс-служба СБУ утверждает, что задержанные - сторонники нацистской идеологии, и поджогом синагоги хотели "отпраздновать" день рождения Адольфа Гитлера.

Их идентифицировали по записям камеры наблюдения и задержали 9 мая во время попытки новой провокации в день 75-й годовщины победы над нацизмом в Европе.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, что ночью 20 апреля в Херсоне бросили бутылку с горючим веществом в местную синагогу. Пожара не произошло, так как жидкость не загорелась. Информация о попытке поджога поступила в полицию около трех часов ночи. Заявитель рассказал, что видел, как неизвестный мужчина поджог бутылку, бросил ее на порог синагоги на Театральной улице и сбежал.