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В Одессе на акциях к 9 мая произошло массовое нарушение карантина

Пророссийские граждане вели себя агрессивно и провоцировали словесные перепалки.

Фото: dumskaya.net

В Одессе на мероприятиях ко Дню победы над нацизмом произошло массовое нарушение карантинных ограничений.

Думская пишет, что на площади 10 Апреля собрались толпы людей. Большинство без масок, хотя сотрудники полиции диалога раздавали их бесплатно. 

Некоторые пришли в униформе красной армии, в частности в ней заметили детей.

Фото: dumskaya.net

Несколько человек держали портреты "дедов-прадедов, которые воевали".

Фото: dumskaya.net

Издание отмечает, что пророссийские граждане вели себя агрессивно и провоцировали словесные перепалки. На видео зафиксировали женщину, которая выкрикивала "валы домой", "Одесса - русский город".

Полицейские также заметили женщину с георгиевской лентой и попросили пройти с ними, в ответ женщина оскорбляла правоохранителей и называла их "бандеровцами".

Во время инцидента несколько человек напали на корреспондента "Думской".

Тем временем в полиции сообщили, что задержали одессита 1984 года, который вел себя агрессивно на Аллее славы, нецензурно ругался и не реагировал на требования полицейских. На него составили два админпротоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КоАП.

Также админпротокол составили на жительницу Приморского района, которая вывесила на своем балконе георгиевскую ленту.

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