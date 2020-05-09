Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не отчитались о выплате тройных зарплат медикам, - Степанов

"У нас происходит какой-то квест, когда мы ищем почему не были выплачены средства медработникам".

Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не отчитались Минздраву о выплате тройных зарплат медицинским работникам, которые лечат больных коронавирусом, а некоторые области предоставили недостоверную информацию. Об этом во время брифинга 9 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Харьковская область отчиталась о 17 медицинских работниках, которые были в марте заняты в лечении четырех больных. Общая сумма средств, выплаченная в качестве доплат, 14 тыс. 900 грн или 880 гривен каждому", - возмутился Степанов.

По его словам, правительство и Минздрав перечислили 905 млн грн на выплату надбавок медработникам в размере 300% еще 15 апреля.

"Мы определили, какое количество средств из этой медицинской субвенции необходимо в разрезе каждого региона, исходя из количества больных, которые были в марте, исходя из количества медработников по каждой области, по каждому медучреждению, которое работало с больными COVID-19. Таким образом общая необходимая сумма средств составила 181 млн грн. То есть та сумма, которую мы перечислили в регионы полностью покрывала выплату 300% надбавки ", - сообщил министр.

По словам Степанова, исходя из собственного опыта руководства областью, выплата зарплаты после получения средств должна занять максимум неделю, "а у нас происходит какой-то квест, когда мы ищем почему именно не были выплачены средства медработникам".

Министр также успокоил, что все медики, которые должны были получить надбавку к зарплате, ее получат.

Ранее Зеленский пригрозил главам ОГА отставкой из-за невыплаты денег медикам.

Напомним, что Верховная Рада 17 марта принял закон о предотвращении возникновения и распространения COVID-19. Один из пунктов этого законопроекта предусматривает дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания.