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Степанов: задержки с выплатами тройных зарплат медикам возникают по вине местных властей или главврачей

Глава Минздрава утверждает, что 300%-ные зарплаты медработникам уже перечислили в регионы.

Степанов: задержки с выплатами тройных зарплат медикам возникают по вине местных властей или главврачей
Максим Степанов
Фото: kominternovskoe.com

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что правительство перечислило в регионы средства на оплату тройной зарплаты медикам, которые лечат больных коронавирусом, а задержки возникают уже на местах. Об этом он сообщил в субботу во время брифинга

"Сейчас мы получаем сигналы, что эти выплаты не были осуществлены в полном объеме по вине или органов местной власти, или главврачей больниц. Начали манипулировать по выплате... просчитывать как-то почасово или еще как-то. Это недопустимые вещи. Подчеркиваю, что все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме", - заявил министр.

Степанов отметил, что уже отреагировал на ситуацию, направив письма главам облгосадминистраций, чтобы они отчитались по каждому медучреждению, какие суммы и каким работникам были выплачены.

Кроме того, министр призвал сообщать о невыплатах на "горячую линию" Минздрава по номеру 0-800-505-201.

Степанов еще 21 апреля сообщил, что деньги из государственного бюджета перечислены на места за счет медицинской субвенции. Он заверил медиков, что в ближайшее время им выплатят обещанную зарплату в тройном размере. "Если мы говорим о марте, то этот вопрос решен в полном объеме", - заявил министр.

1 мая в Тернополе врачи экстренной помощи протестовали из-за отсутствия доплат к зарплате.

Напомним, что Верховная Рада 17 марта принял закон о предотвращении возникновения и распространения COVID-19. Один из пунктов этого законопроекта предусматривает дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания.

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