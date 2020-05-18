В Харькове медики скорой помощи объявили бессрочную забастовку

Им так и не выплатили обещанные надбавки.

В Харькове медики скорой помощи с 18 мая начинают бессрочную забастовку из-за того, что им так и не выплатили надбавку за дополнительный риск при работе в период эпидемии коронавируса, а также не обеспечили костюмами спецзащиты.

Об этом сообщает KharkivToday.

Медики написали открытое письмо председателю облгосадминистрации Алексею Кучеру, в котором анонсировали свои действия. Письмо подписали больше 60 человек, оно размещено на странице волонтера Натальи Поповой в фейсбуке.

"Мы все ездим на COVID-19, пневмонии, подозрения, перевозы подтвержденных. Все члены бригады контактируют с пациентами и в равной степени подвержены заражению. Менее 5% наших коллег получили выплаты", - говорится в письме.

Медики также пишут, что используют одноразовые костюмы по два и больше раз, что противоречит правилам.

Фото: Наталья Попова/Facebook

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон, который обязывает Кабинет министров ввести дополнительные доплаты медицинским и другим работникам, которые участвуют в борьбе с эпидемией коронавируса, в размере до 200% от заработной платы.