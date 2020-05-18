Печерский районный суд Киева 16 мая 2020 года удовлетворил ходатайство Главного следственного управления Нацполиции и повторно арестовал российское судно, которое занималось незаконной добычей песка в заповедных зонах Черного моря у побережья оккупированного Крыма.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"Арест на указанное судно по ходатайству прокуратуры АР Крым был наложен 16 июля 2018 года Приморским районным судом Одессы в качестве обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых, которые, согласно заключению экспертизы, достигают более 140 млн грн", - говорится в сообщении.

13 мая 2020 года этот же суд отменил арест судна, несмотря на то, что из-за смены органа досудебного расследования, дело больше не принадлежало к подсудности районного суда Одессы.

Сейчас прокуратура Крыма оспаривает это решение в Апелляционном суде Одесской области.

Напомним, в мае 2018 года украинский суд арестовал российское судно-земснаряд "Печора" по делу о незаконной добыче песка в аннексированном Россией Крыму. А 10 апреля того же года в указанном уголовном производстве наложен арест на судно Seabreeze, которое принадлежит российской компании.

По данным ГПУ, добыча песка проводилась для строительства моста через Керченский пролив.