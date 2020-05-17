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МАУ закрыла продажу билетов на международные рейсы до 1 июля

По словам директора компании, прогноз для авиационной отрасли "плачевный".

МАУ закрыла продажу билетов на международные рейсы до 1 июля
Фото: Facebook Ukraine International Airlines UIA

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Такое решение приняли из-за "плачевного прогноза" развития ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Avianews со ссылкой на комментарий президента авиакомпании Евгения Дыхне.

"После анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети и в Украине, авиакомпания приняла решение о закрытии продажи билетов на международные рейсы до 1 июля", - сказал Дыхне.

Он пояснил, что прогноз развития ситуации с коронавирусом в мире и Украине является плачевным. По его словам, из-за кризиса авиационная отрасль выйдет на запланированные на 2020 год показатели, лишь в 2023 году.

Ранее три авиакомпании открыли продажу билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. 

Однако в Министерстве инфраструктуры заявили, что анонсировав возобновлении полетов из Украины в мае-июне, авиакомпании вводят украинцев в заблуждение. Все решения о возобновлении авиасообщения будет принимать исключительно Кабмин.

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