Военный получил ранение под Авдеевкой в результате обстрела боевиков

В воскресенье, 17 мая, боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных у Авдеевки, в результате чего ранения получил один боец. Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

"Противник дважды обстрелял наши позиции у Авдеевки из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В субботу, 16 мая, в зоне боевых действий на Донбассе российские оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Украинских защитников около Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки и дважды рядом с Лебединским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новгородского захватчики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.

Отмечается, что для блокировки преступной деятельности подразделения Объединенных сил давали противнику результативный и мотивированный ответ.

В субботу потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.

Напомним, 15 мая вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции Объединенных сил, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.