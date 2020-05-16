Патрульная полиция назначила служебное расследование из-за конфликта нескольких сотрудников, которые патрулировали Житомирскую трассу, с фронтовыми волонтерами.

Известный волонтер Диана Макарова в субботу опубликовала пост в фейсбуке с жалобой на полицейских, которые, по ее словам, без причины остановили автомобиль около остановки "Сосновый Бор".

"Похоже, полиции нечего делать, или на нашу машину пошла разнарядка. Потому что полицейский на вторую полосу выпрыгивал, чтобы остановить именно нас. После того как они спросили, кто мы есть, семья ли, почему живем вместе - мы объяснили, что мы фронтовые волонтеры. Похоже, они об этом знали, потому что здесь и начались целенаправленные издевательство. Нам угрожали оружием, кричали: "А чего вы не на фронте? Что вы делаете в Киеве?", Смеялись: "О, полная машина клоунов", "Вы что, на Фрунзе едете?" Все время смеялись: "О, вы такие законопослушные". Странная ситуация, когда полиция издевается над законопослушностью граждан. Когда мы честно предупредили, что выложим видео и фото в интернет - нам просто рассмеялись в лицо", - написала Макарова.

Через несколько часов на этот пост отреагировал первый замглавы Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

"Сегодня в социальных сетях появилась информация о некорректном общении работников патрульной полиции с гражданами у дорожной станции патрульной полиции "Сосновый Бор". Департамент патрульной полиции уже проводит все неотложные первоочередные действия. По данному факту начали служебное расследование. Полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения фактов нарушения служебной дисциплины полицейские будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - написал он в фейсбуке.

Белошицкий заявил, что подобное поведение недопустимо для сотрудников патрульной полиции.