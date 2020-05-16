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Прокуратура возбудила дело из-за "национализации" предприятий в "ДНР"

Оккупанты ввели обязательную регистрацию в "налоговых органах".

Прокуратура возбудила дело из-за "национализации" предприятий в "ДНР"
Фото: 5.ua

Прокуратура начала расследование принудительной национализации предприятий на оккупированной территории Донецкой области. Речь идет о регистрации предприятий в так называемых налоговых органах "ДНР", сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Представителями администрации так называемой "ДНР", контролируемой Россией, на временно оккупированной территории Донецкой области принято "Временное положение о налоговой системе "ДНР", которым начато обязательную регистрацию предприятий различной формы собственности в "налоговых органах" псевдореспубликы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в марте 2017 для предприятий с украинской юрисдикцией введено так называемое "внешнее управление". 

В результате чего государство, а также органы местного самоуправления и отдельные предприниматели фактически лишены возможности реализовать право собственности на принадлежащее им имущество, отметили в прокуратуре.

Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Такие действия также являются нарушением норм международного гуманитарного права, в частности ст. 48 и 52 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).

Напомним, в марте боевики "ДНР" отменили на оккупированной территории государственный статус украинского языка.

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