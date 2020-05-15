Грызлов заявил, что видеоконференция ТКГ была под угрозой срыва из-за отказа Киева от переговоров с "ДНР" и "ЛНР"

Полпред России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил, что видеоконференция ТКГ оказалась "на грани срыва" из-за отказа украинской делегации от прямых переговоров с ОРДЛО. Об этом пишет "Интерфакс".

При этом он обвинил украинскую сторону в нарушении договоренностей.

"Видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер", - сказал он.

Представитель РФ также подчеркнул, что обстановка на заседаниях подгрупп ТКГ накалилась из-за нового состава украинских представителей, которые "продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса".

"Добавлю, что на протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются "выдавливать" представителей "ДНР" и "ЛНР" из рабочих групп и Контактной группы", - заявил Грызлов.

Помимо этого, он обвинил украинскую власть в "обмане надежд украинских граждан" и "опасном пути своих предшественников".

"Партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны". Это - серьезный вызов и угроза для Минского процесса", - считает Грызлов.

Сообщается также, что российская сторона требовала от Украины за неделю подготовить и презентовать проект интеграции "формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе. Украинская делегация ответила на это отказом.

Напомним, что 14 мая Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная указом президента Владимира Зеленского.

5 мая президент Владимир Зеленский повысил уровень представительства Украины в ТКГ. Делегацию Украины в ТКГ возглавил второй президент Леонид Кучма. Его первым заместителем стал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, а заместителем - народный депутат Александр Мережко.

Представителем в подгруппе по безопасности вместо Богдана Бондаря стал заместитель министра обороны Александр Полищук. Представителем в политической подгруппе вместо Алексея Резникова стал народный депутат Андрей Костин. Представителем в гуманитарной подгруппе вместо Геннадий Кузнецова стала народный депутат Галина Третьякова. Представителем в социально-экономической подгруппе вместо Игоря Веремия стала замминистра экономики Юлия Свириденко.