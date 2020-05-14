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"Слуга народа" собирается выдвигать своих кандидатов на выборах мэров во всех городах

Информацию о претендентах собирают из нескольких источников. 

"Слуга народа" собирается выдвигать своих кандидатов на выборах мэров во всех городах
Фото: Макс Левин

Партия "Слуга народа" собирается выдвигать своих кандидатов на выборах мэров во всех городах. Об этом сообщил глава партии Александр Корниенко в интервью "Апостроф".

По его словам, информацию о потенциальных кандидатах собирают из нескольких источников.

"Есть команда Михаила Федорова и Сергея Трофимова, которая занимается интеграцией всего, что касается регионального развития в одну систему. Они пытаются объединить что-то от Минрегиона, что-то от ОП, что-то от депутатской линии. У них есть интересные идеи, суть которой в том, что они много-много людей нашли по некоторым параметрам, и мы смотрим на этих людей, с кем-то из них ведут беседы", - пояснил Корниенко.

Он добавил, что в основном необходимым критериям соответствуют не действующие политики. 

"Это может быть бизнесмен или управленец. Или известный человек в городе. У них есть какой-то портрет, по которому мы все это делаем. Потом мы отбираем шорт-листы таких людей и проводим с ними переговоры", - пояснил Корниенко.

 

По его словам, один из критериев отбора - чтобы у людей не возникал вопрос: "почему он?". 

Напомним, ранее Корниенко сообщил, что Верховная Рада не будет переносить дату местных выборов, но планирует внести некоторые изменения в Избирательный кодекс перед их проведением. 

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