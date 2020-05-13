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НАБУ отказалось допросить Рябошапку и Арахамию по делу о возможном влиянии экс-директора ГБР Трубы на следователей бюро

Ранее против Трубы открыли два дела по незаконному влиянию на следователей.

Национальное антикоррупионное бюро отказалось допросить бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку и главу фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию по делу о возможном влиянии бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы на следователей бюро и принятие ими нужных решений.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

По результатам рассмотрения ходатайства адвоката детектив НАБУ вынес постановление о частичном отказе в удовлетворении ходатайства.

В частности, НАБУ отказалось провести допрос бывшего генерального прокурора и председателя фракции "Слуга народа".

Свое решение детектив мотивировал тем, что в материалах уголовного производства отсутствуют доказательства, которые могли бы свидетельствовать о том факте, что Рябошапке и Арахамии известны обстоятельства возможного незаконного воздействия со стороны бывшего директора ГБР на следователей бюро.

Также детектив отметил, что необоснованный вызов указанных лиц с целью проведения допроса приведет к нарушению положений уголовного процессуального законодательства, которые, в частности предусматривают, что ни одно лицо не может быть подвержено необоснованному процессуальному принуждению.

При этом заявитель не согласился с этим решением НАБУ и подал жалобу в Высший антикоррупционный суд, который отказал в ее удовлетворении.

Как сообщалось, НАБУ открыло два дела против Трубы по незаконному влиянию на следователей.

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Источник: "Українські новини"
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