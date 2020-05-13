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Рада поддержала продление запрета российских соцсетей

Депутаты рекомендовали СНБО продлить санкции.

Рада поддержала продление запрета российских соцсетей
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Верховная Рада одобрила запрет на российские социальные сети и рекомендует Совету национальной безопасности и обороны продлить санкции.

За принятие проекта постановления №3319 за основу и в целом проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Українськi Новини".

Отмечается, что данным документом парламентарии одобрили и внесли на рассмотрение СНБО предложение о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в соответствии с решением СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Также депутаты рекомендуют СНБО принять решение о продлении срока применения соответствующих санкций.

При этом, по словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, парламент не уполномочен принимать соответствующие постановления.

Напомним, ранее депутаты по инициативе фракции "Голос" собрали 156 подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения постановления о продлении запрета на российские социальные сети.

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания. СНБО передал в Офис президента проект указа.

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